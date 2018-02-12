×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Лондонский аэропорт закрыли из-за найденной бомбыСегодня в 10:15

  • Текст

Времен Второй мировой.

Аэропорт Лондон-Сити, единственная взлетно-посадочная полоса которого находится рядом с Темзой, закрыли из-за найденной в реке бомбы. Снаряд времен Второй мировой войны обнаружили во время проведения работ, передает "Уралинформбюро".

Специалисты полиции и британского Королевского флота начали разминировать бомбу вечером 11 февраля. Вокруг снаряда установили 214-метровую зону безопасности, сообщает ТАСС.

Все рейсы в Лондон-Сити отменены на неопределенный срок.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

О, спорт, ты – в кадр!

О, спорт, ты – в кадр!

Чувству патриотизма требуется подпитка.

Поколение "пенсион" считает баллы

Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×