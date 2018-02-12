Лондонский аэропорт закрыли из-за найденной бомбыСегодня в 10:15
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Времен Второй мировой.
Аэропорт Лондон-Сити, единственная взлетно-посадочная полоса которого находится рядом с Темзой, закрыли из-за найденной в реке бомбы. Снаряд времен Второй мировой войны обнаружили во время проведения работ, передает "Уралинформбюро".
Специалисты полиции и британского Королевского флота начали разминировать бомбу вечером 11 февраля. Вокруг снаряда установили 214-метровую зону безопасности, сообщает ТАСС.
Все рейсы в Лондон-Сити отменены на неопределенный срок.
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