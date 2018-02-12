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В Кыргызстане сотрудник милиции сбил 4 учительницСегодня в 10:54

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Две из них погибли на месте.

В Аксыйском районе (Кыргызстан) сотрудник милиции сбил четверых учителей. От полученных травм двое из них скончались на месте, сообщает местное издание Turmush.

Авария произошла около 18.00 10 февраля. По предварительным данным, охранник изолятора в районном ОВД на собственном ВАЗ-2107 пытался избежать столкновения со встречной машиной. Для этого свернул с дороги и врезался в бордюр.

После машину откинуло на тротуар: левым боком она зацепила женщин, находившихся на обочине, передает "Уралинформбюро".

Два педагога скончались на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами. Одна из женщин с ушибом головного мозга и травматическим шоком находится в реанимации. Проверку по факту ДТП ведут сотрудники Службы внутренних расследований МВД Кыргызстана.

Стоит отметить, что сотрудник ОВД был трезв.

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