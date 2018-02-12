Еще один человек в больнице.

На 532 километре трассы Ханты-Мансийск - Тюмень столкнулись два большегруза. ДТП с участием КамАЗа и бензовоза MAN произошло вечером 11 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.



Фото: УГИБДД по Тюменской области

По предварительным данным, автоцистерна выехала на встречную полосу. В результате ДТП водитель КамАЗа получил травмы головы, внутренних органов и ушибы. Он скончался в карете скорой медицинской помощи. Водитель MANа госпитализирован в больницу Пыть-Яха.