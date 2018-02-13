Возбуждено дело.

11 февраля в Надыме на 3-летнего мальчика упало дерево. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла на территории 19-ой оленеводческой бригады Яр-Салинского совхоза во время заготовки дров. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".