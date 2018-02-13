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Таджикский бизнесмен отравил клиентов ядовитой мукой12 февраля в 14:34

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Погиб ребенок.

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана зарегистрировано массовое отравление жителей двух кишлаков пшеничной мукой. Предположительно, сырье завез в регион предприниматель из Хатлонской области еще в августе 2017 года, передает "Уралинформбюро".

В составе 5 тонн пшеницы, из которой мололи муку на мельнице, нашли ядовитый сорняк гелиотроп.

С первыми признаками отравления лепешками, испеченными из опасной муки, были госпитализированы 5 членов семьи Курбонбековых. У них диагностирован гепатит с гелиотропическим отравлением. В больницу таджикистанцы попали 17 января, а уже 31 января скончался 11-летний ребенок из этой семьи.

Сейчас в областной больнице с аналогичными симптомами находятся 19 человек, 8 из которых – дети. Один из них в тяжелом состоянии.

Специалисты считают, что у тех, кто употреблял вредную муку в декабре и январе, признаки болезни появятся весной, сообщает "Азия-Плюс".

Стоит отметить, что предприниматель, по вине которого пострадали любители лепешек, предоставил жителям кишлака еще 2,5 тонны нормальной муки.

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