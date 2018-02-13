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Lada Granta влетела под грузовик на тюменской трассе12 февраля в 14:41

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Водитель легковушки погиб.

В ДТП на тюменской трассе погиб 49-летний мужчина. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

Инцидент произошел около полудня 12 февраля на 15-м километре дороги Тюмень-Омск. Lada Granta выехала на встречную полосу прямо под грузовик. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Осколки отлетели в автомобиль ZAZ Chance. Пострадавших в этой машине нет.


Фото: УГИБДД по Тюменской области

Движение по федеральной автодороге частично ограничено. Инспекторы ДПС регулируют его вручную.

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