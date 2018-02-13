Тушили полсотни пожарных.

12 февраля в Челябинске загорелся деревообрабатывающий цех. Сообщение о пожаре в здании на Копейском шоссе, 48 поступило в 11.21. Пожарные приехали на место через три минуты, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.



Видео: Илья Золотарев/yotube.ru

Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Пожару был присвоен второй уровень сложности. От МЧС на месте работали 14 единиц техники и 49 человек личного состава. К половине первого пожарные ликвидировали открытое горение.

Из здания самостоятельно эвакуировались четыре сотрудника цеха. Данных о пострадавших нет.