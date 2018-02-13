Их направят на экспертизу ДНК.

Спасители обследовали 12 гектаров в Раменском районе Подмосковья, где в минувшее воскресенье разбился пассажирский Ан-148. Обнаружено 400 фрагментов тел погибших. Их отправят на идентификацию, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Ранее глава ведомства Владимир Пучков поручил сотрудникам завершить работу по забору образцов ДНК к 18.00 по московскому времени.

Спасатели также обнаружили более 300 обломков самолета. Они были разбросаны на площади более 30 гектаров.

В настоящее время исследование территории крушения лайнера продолжается. На месте работают 981 человек и 191 единица техники.

11 февраля самолет "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск, рухнул через семь минут после взлета из аэропорта Домодедово. Погиб 71 человек, включая 6 членов экипажа. По данному факту возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета, передает "Уралинформбюро".

После трагедии "Саратовские авиалинии" временно приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148.