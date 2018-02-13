Пострадал рабочий.

В Сургутской школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обрушилась часть стены. Конструкция рухнула на рабочего строительной компании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Инцидент произошел 10 февраля во время ремонтных работ в здании по адресу: Декабристов, 16. Мужчина получил телесные повреждения. В настоящее время по данному факту проводится проверка.