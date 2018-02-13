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В Екатеринбурге прокуратура устроила массовые проверки в детсадах12 февраля в 19:23

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Из-за участившихся жалоб.

Прокуратура Екатеринбурга устроила массовые проверки детсадов после участившихся жалоб на нарушения - жестокое обращение с воспитанниками, некачественное питание, самовольный уход детей, плохая охрана учреждений.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, 7 февраля был проведен круглый стол с руководителя 35 детсадов Железнодорожного района. Обсуждались вопросы безопасности для детей и работников дошкольных учреждений, повышения бдительности и внимания в работе педагогов с детьми и их родителями.

Подобные встречи пройдут во всех районных отделах образования. На 13 февраля запланирована встреча с руководителями детсадов Орджоникидзевского района.

Как ранее писало агентство, 8 февраля из детского сада № 40/228 во время дневной прогулки ушла 5-летняя девочка. Воспитатель обратилась в полицию лишь спустя 40 минут после исчезновения ребенка.

Также огласку получил скандал в детсаду в Компрессорном микрорайоне. Родители обвинили воспитателя в том, что она приучает их детей к собачьим командам и избивает. После проверки женщину перевели на другую должность.

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