Пожилая пермячка погибла под колесами грузовикаСегодня в 09:39
- Текст
Который двигался задним ходом.
12 февраля в Нытве на проспекте Ленина грузовая ГАЗель, двигаясь задним ходом, сбила женщину.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, пенсионерку госпитализировали с многочисленными травмами. Вскоре она скончалась.
По факту аварии проводится проверка.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:05
CAS распишет причины недопуска россиян на Олимпиаду-2018
Люди должны знать.Сегодня в 13:03
Подстанции ВСМПО модернизируют в рекордные сроки
Чтобы производство не замирало.Сегодня в 12:44
В Магнитогорске школьник выжил после падения с 9 этажа
Он в больнице.Сегодня в 12:41
В Екатеринбурге автохам пойдет под суд за избиение мужчины
С которым не поделил дорогу.Сегодня в 12:37
На челябинском смоге начали зарабатывать
Закатав в банки.Сегодня в 12:27
Трое сотрудников КМЭЗ награждены медалями
"За заслуги перед Отечеством".Сегодня в 12:21
Хоккеистки из Екатеринбурга поборются за ночи в Сочи
Шансы есть.Сегодня в 12:19
Ростуризм нашел семь жадных отельеров в Екатеринбурге
Ломящих высокие цены в дни мундиаля.Сегодня в 12:13
Раскрыты имена погибших при авиаударе в Сирии свердловчан
7 февраля.Сегодня в 12:04
В Турции зафиксирована вспышка сибирской язвы
Туристов просят быть острожными.Сегодня в 11:53
В Сеть утекли снимки элитной Lada Vesta
Президента АвтоВАЗа.Сегодня в 11:31
Ученые разработали способ отличить взрослого от ребенка
Для смартфона.Сегодня в 11:29
В Югре закрыты 94 школы
Из-за эпидемии гриппа.Сегодня в 11:24
Уральские регионы получат 875 миллионов рублей на дороги
Из госказны.Сегодня в 11:22
Американцам запретили козырять Статуей Свободы на Олимпиаде-2018
По политическим соображениям.
Главные новости
- Сегодня в 12:19Ростуризм нашел семь жадных отельеров в Екатеринбурге
- Сегодня в 11:24Уральские регионы получат 875 миллионов рублей на дороги
- Сегодня в 11:01Опубликована подробная схема перекрытия дорог в центре Екатеринбурга
- Сегодня в 07:59Свердловские следователи пошли по школам в поисках кишечной инфекции
- 12 февраля в 18:06На съезде "медведей" в Екатеринбурге ждут главу генсовета партии Турчака
Аналитика
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.
Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"
Шарташ идет к обновлению.
Башня с динамитом на шее
Снести нельзя помиловать.