Готовы результаты экспертизы.

Почерковедческая экспертиза показала, что челябинский срочник Евгений Кувайцев сам писал предсмертную записку.

"Я только что разговаривал с мамой Евгения. Она не верит, что он мог такое написать. Она подтвердила, что почерк Евгения, но стиль не его, и написано грамотно. Мы пытаемся ее переубедить, конечно. Хотя экспертиза подтверждает другую версию - что это действительно было доведение до самоубийства со стороны сослуживца", - рассказал "Уралинформбюро" правозащитник Алексей Ковалев, представляющей интересы потерпевшей стороны.

Трагедия произошла 26 января в войсковой части Белогорского гарнизона. Во время тренировки по противодействию терроризму заметили, что 18-летнего военнослужащего нет на месте. Его нашли в заброшенном здании с огнестрельным ранением головы. Солдата доставили в военный госпиталь. В кармане военнослужащего обнаружили записку, где он просит у матери прощения и советует ей съездить на море.

По факту было возбуждено два уголовных дела по статьям "Покушение на доведение до самоубийства" и "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием". В настоящее время они соединены в одно производство.

"Подозреваемым по делу проходит Давид Мкртчан, 1998 года рождения. Он не задержан. Это очень возмущает маму Евгения. Мы с ней разговариваем, пытаемся объяснить, что это следствие и суд решает, заключать под стражу или нет. Она требует, чтобы показали материалы дела, но следствию ведь тоже мешать нельзя", - сообщил Ковалев.

По словам правозащитника, Евгений остается в стабильно тяжелом состоянии. У него отказали почки и началось воспаление легких.

Ранее по теме:

На раненном в Амурской области челябинском срочнике отрабатывали "боевой прием"

Тяжелое ранение челябинского срочника вылилось в "уголовку"