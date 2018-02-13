Раненный в Амурской области челябинский срочник сам написал предсмертную запискуСегодня в 10:47
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Готовы результаты экспертизы.
Почерковедческая экспертиза показала, что челябинский срочник Евгений Кувайцев сам писал предсмертную записку.
"Я только что разговаривал с мамой Евгения. Она не верит, что он мог такое написать. Она подтвердила, что почерк Евгения, но стиль не его, и написано грамотно. Мы пытаемся ее переубедить, конечно. Хотя экспертиза подтверждает другую версию - что это действительно было доведение до самоубийства со стороны сослуживца", - рассказал "Уралинформбюро" правозащитник Алексей Ковалев, представляющей интересы потерпевшей стороны.
Трагедия произошла 26 января в войсковой части Белогорского гарнизона. Во время тренировки по противодействию терроризму заметили, что 18-летнего военнослужащего нет на месте. Его нашли в заброшенном здании с огнестрельным ранением головы. Солдата доставили в военный госпиталь. В кармане военнослужащего обнаружили записку, где он просит у матери прощения и советует ей съездить на море.
По факту было возбуждено два уголовных дела по статьям "Покушение на доведение до самоубийства" и "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием". В настоящее время они соединены в одно производство.
"Подозреваемым по делу проходит Давид Мкртчан, 1998 года рождения. Он не задержан. Это очень возмущает маму Евгения. Мы с ней разговариваем, пытаемся объяснить, что это следствие и суд решает, заключать под стражу или нет. Она требует, чтобы показали материалы дела, но следствию ведь тоже мешать нельзя", - сообщил Ковалев.
По словам правозащитника, Евгений остается в стабильно тяжелом состоянии. У него отказали почки и началось воспаление легких.
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