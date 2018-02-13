На дачном участке.

В Нижнем Тагиле обнаружили тело ученика 7 класса с огнестрельным ранением. Трагедия произошла еще 9 февраля, но известно о ней стало только сейчас.

"В пятницу вечером поступило сообщение из полиции о том, что обнаружен ребенок из нашей школы с огнестрелом. Мы с работником полиции ездили по домам ребят из класса, и инспектор проводил допрос. Причин я не вижу особых: накануне ребенок был в школе веселый, общался с ребятами, строил планы на выходные со своим другом. Я теряюсь в догадках", - рассказал в интервью "Тагил-ТВ" директор школы №71 Иван Манучарян.

По имеющимся данным, подросток вечером отправился на дачный участок кормить домашних собак. Его долгое отсутствие насторожило родителей. Они отправились за сыном, и нашли его мертвым. В настоящее время рассматриваются несколько версий случившегося.

В региональном следственном комитете и полиции от комментариев "Уралинформбюро" воздержались.