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Екатеринбуржец устроил в квартире оружейный склад13 февраля в 13:16

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Арсенал изъят.

В Екатеринбурге задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте оружия.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, при осмотре квартиры подозреваемого на улице Таганской были обнаружены ружье с оптическим прицелом, самозарядный карабин, пистолет-пулемет, несколько единиц самодельного огнестрельного оружия, более 1600 патронов, 1,5 килограмма пороха, охотничий нож, наручники, детали пистолета Макарова, принадлежности для пейнтбола и страйкбола, кобуры и подсумки.

Владелец арсенала пояснил, что давно увлекается оружием. Ранее у него была лицензия на владение охотничьим оружием, но он лишился ее за совершение административных правонарушений в 2009 году. А так называемые "пугачи" он смастерил сам для защиты от бродячих собак.

Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он работал стропальщиком, затем до 2014 охранником в частной организации, с тех пор постоянного места работы не имел.

В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". До суда он будет находится од подпиской о невыезде.

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