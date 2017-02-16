Под Каслями.

Супруги из Челябинской области серьезно пострадали в ДТП на 33 километре автодороги Кыштым – Касли вечером 12 февраля. 54-летний водитель Lada Granta не выбрал безопасную скорость движения. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УГИБДД.

Как рассказали в областной поисково-спасательной службе, женщина-пассажир вылетела через заднее стекло автомобиля. Мужчина оказался зажатым в машине. Прибывшие на место спасатели совместно с сотрудниками пожарной части Каслей деблокировали его из машины.

Супругов доставили в ЦРБ Каслей. У мужчины диагностировали разрыв селезенки и перелом ребер, у его жены – множественные переломы.