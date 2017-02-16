В Лимпопо.

Неподалеку от Национального парка Крюгера в Южной Африке львы съели мужчину. Жертва хищников, предположительно, был браконьером. Рядом с останками было найдено ружье и боеприпасы, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на африканский новостной портал.

"Дикие кошки съели мужчины почти полностью. От него осталась только голова и несколько фрагментов тела", – рассказал журналистам пресс-секретарь полиции провинции Лимпопо Моате Нгопе.

В Африке части тел львов используют в традиционной медицине, передает "Уралинформбюро".