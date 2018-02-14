Storyteller update: 22 students, 4 teachers on excursion, die in an auto crash in Kano https://t.co/V2Dk0AlJqG pic.twitter.com/ZUBURW28Or— STORYTELLER NIGERIA (@Storytellerngr) 13 февраля 2018 г.
22 ребенка погибли в ДТП со школьным автобусомСегодня в 09:25
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Скончался и водитель.
В Нигерии 22 ребенка и водитель школьного автобуса погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Daily Post Nigeria.
13 февраля дети из средней школы штата Баучи ехали на экскурсию на местную радиостанцию Автобус и большегруз пытались объехать выбоину на сельской дороге, но не рассчитали маневр, передает "Уралинформбюро".
В числе погибших детей 10 девочек и 12 мальчиков. Еще трое школьников госпитализированы.
По данным других СМИ, число жертв аварии достигло 28 человек - 22 школьника и три учителя скончались на месте, еще три ребенка умерли в больнице.
Похожая ситуация произошла в декабре 2016 года в Югре. Автобус, перевозивший юношескую сборную по спортивной гимнастике, столкнулся с грузовиком. Школьники возвращались с соревнований. Тогда погибли 10 детей и два тренера.
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