Скончался и водитель.

В Нигерии 22 ребенка и водитель школьного автобуса погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Daily Post Nigeria.

Storyteller update: 22 students, 4 teachers on excursion, die in an auto crash in Kano https://t.co/V2Dk0AlJqG pic.twitter.com/ZUBURW28Or — STORYTELLER NIGERIA (@Storytellerngr) 13 февраля 2018 г.

13 февраля дети из средней школы штата Баучи ехали на экскурсию на местную радиостанцию Автобус и большегруз пытались объехать выбоину на сельской дороге, но не рассчитали маневр, передает "Уралинформбюро".

В числе погибших детей 10 девочек и 12 мальчиков. Еще трое школьников госпитализированы.

По данным других СМИ, число жертв аварии достигло 28 человек - 22 школьника и три учителя скончались на месте, еще три ребенка умерли в больнице.

Похожая ситуация произошла в декабре 2016 года в Югре. Автобус, перевозивший юношескую сборную по спортивной гимнастике, столкнулся с грузовиком. Школьники возвращались с соревнований. Тогда погибли 10 детей и два тренера.