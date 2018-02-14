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В Екатеринбурге умер попавший под колеса первоклассникСегодня в 10:02

  • Текст

Врачи боролись за его жизнь месяц.

В Екатеринбурге в больнице скончался 7-летний мальчик, которого сбил 41-летний водитель Mazda на улице Селькоровской.

"Ребенок умер, не приходя в сознание, 12 февраля", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

Страшная авария произошла днем 17 января. Иномарка вылетела на красный свет и сбила первоклассника. Он получил множественные тяжелые травмы и был госпитализирован в состоянии комы. Виновник аварии пояснил, что его ослепило солнце, и он не заметил ни светофор, ни мальчика.

Ранее по теме:
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