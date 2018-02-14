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Родители солдата-самоубийцы из Перми готовят иск к Минобороны РФСегодня в 10:05

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О компенсации морального вреда.

Уральский окружной военный суд оставил без изменений приговор 29-летнему командиру отделения роты РХБЗ Егору Сенаторову, который получил три года условно за гибель сослуживца, но избежал запрета на продолжение службы в Вооруженных силах. Таким образом, решение Екатеринбургского гарнизонного военного суда вступило в силу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в правозащитной организации "Зона права".

Сторона защиты готовит иск от имени родителей погибшего к Минобороны РФ о компенсации морального вреда.

Установлено, что в декабре 2016 года Сенаторов заставил 19-летнего призывника из Перми Дениса Хамидуллина рассказать общие обязанности военнослужащего, надев при этом защитный костюм и противогаз. Ответ осужденного не устроил, и он заставил рядового отжиматься, давя ему на спину ногой. Спустя полчаса Денис дал повторный ответ, но и он не понравился Сенаторову. Тогда командир отделения дважды ударил пермяка по голове.

7 марта 2017 года уралец свел счеты с жизнью. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", однако позже его переквалифицировали на "Превышение должностных полномочий с применением насилия". В последнем слове Сенаторов извинился перед потерпевшей стороной. Однако признал свою вину лишь в оскорблении.

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