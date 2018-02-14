При пожаре в доме.

Днем 13 февраля в Тарко-Сале загорелся многоквартирный дом на улице Таежной. На пепелище нашли тела мужчины и женщины.

Как сообщили "Уралинфомбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Причины пожара и обстоятельства гибели людей уточняются. Виновные лица устанавливаются.