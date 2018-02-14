Въехав под грузовик.

Смертельное ДТП произошло в Миассе в ночь на 14 февраля. В два часа ночи автомобиль ВАЗ-2115 въехал во впередиидущий грузовик Iveco. На месте аварии скончался пассажир легковушки, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области.

За рулем отечественного автомобиля был 30-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения и без прав. При движении он не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию. В аварии он получил травмы, но остался жив.