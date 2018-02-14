Проводится проверка.

Следователи разбираются в причинах гибели 53-летней жительницы Чесменского района и ее 14-летнего сына. Их тела обнаружили утром 13 февраля в одном из частных домов Новый путь.

По предварительным данным, смерть людей наступила из-за отравления угарным газом. В доме не работала система вентиляции газового отопления, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.