Скорость потока - 5 километров в час.

14 февраля на Кольцовском тракте Екатеринбурга столкнулись несколько машин, автобус и грузовик. Об этом "Уралинформбюро" рассказал очевидец. "Кто-то из водителей не успел затормозить и, судя по всему, собрал "поезд" из машин", - отметил собеседник агенства.

В отделении пропаганды городского УГИБДД сообщили, что на тракте столкнулись автобус и Mercedes, ехавшие в попутном направлении. "В аварии никто не пострадал", - добавили в ведомстве.

Из-за ДТП на правой стороне Россельбана образовалась огромная пробка - тракт забит машинами до гостиницы "Рамада". По данным "Яндекс.Пробки", скорость потока не превышает пяти километров в час. "Ничего не едет вообще", - жалуются автомобилисты.



Фото: сервис "Яндекс.Пробки"