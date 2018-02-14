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Сургутянина раздавил пресс мусоровоза Сегодня в 12:09

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В поселке Федоровский Сургутского района погиб рабочий, грузивший мусор в спецтехнику. Инцидент произошел 13 февраля на территории центрального рынка. В ходе работы мужчина оказался под прессом мусоровоза. От травм он скончался на месте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. По данному факту следователи проводят проверку.

Это уже второй смертельный инцидент с участием коммунальной техники в Югре. 6 февраля в Сургуте мусоровоз зацепил проходящего мимо школьника за рюкзак. Мальчик попал под колеса грузовика и погиб.

Ранее по теме:
В Сургуте первоклассник погиб под колесами мусоровоза

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