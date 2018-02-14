Сами не смогли.

В томском селе Маркса проводится проверка по факту жалобы жителей одного из домов на полтергейст. Прибывшие на место полицейские увидели необъяснимое своими глазами и вызвали священника.

"Во время нахождения сотрудников полиции на указанном адресе, в спальной комнате упал шкаф (в непосредственной близости от сотрудника полиции), после из навесной полки выпали книги, из комнаты, в которой никто не находился, вылетела палка. Рационального объяснения указанным событиям не нашлось. В настоящее время служители церкви провели обряд освещения, а также остались на ночлег", - говорится в тексте рапорта правоохранителей, который опубликован на портале tomsk.ru.

В пресс-службе Колпашевской епархии подтвердили "Уралинформбюро", что полицейские прибегли к помощи священников.

"12 февраля в Колпашевскую епархию обратилась семья, в доме которой стали происходить необъяснимые явления: самопроизвольно летали различные предметы, падала мебель. Данные факты подтвердили представители правоохранительных органов, также обратившиеся по этому поводу в епархиальное управление. Прибывший на место священнослужитель, следуя церковной традиции, совершил чин освящения дома, а также провел беседу с его жильцами. В ходе беседы подросток, ставший основным объектом сверхъестественных явлений, изъявил желание принять святое крещение", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что происходящее в доме не что иное, как действие "духов злобы".