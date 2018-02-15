Не дождавшись квартиры.

В Перми покончил с собой один из дольщиков "Первого пермского микрорайона".

"30 января 2018 г у дольщиков состоялось собрание по вопросу создания/не создания ЖСК. Нам озвучили цифры по достройке микрорайона - более 809 млн.р., сроки сдачи - примерно 3 года, текущие платежи до создания ЖСК (оплата охраны, за аренду земельного участка, вознаграждение управляющему) - которые также придется оплачивать дольщикам. В перерыве собрания ко мне подошел Петр Викторович и сказал: "Наталья Анатольевна, не могу больше это слушать. Возьмите бюллетени, поставьте галочки как надо. А я больше не могу"- он отдал мне бумаги и ушел", - написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" координатор инициативной группы дольщиков "Первого Пермского микрорайона" Наталья Трушникова (здесь и далее орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

12 февраля мужчина покончил с собой. Он долгое время находился в подавленном состоянии.

"Он сказал, что не может больше так жить. Переживал за квартиру, которую продал, чтоб купить в Первом пермском микрорайоне. Осталась у Петра Викторовича жена с ребенком", - добавил Трушникова.

Следственный комитет проводит проверку.

По данным "Вкурсе.ру", в Первый пермский микрорайон входит 12 домов. Застройщик "Камстройинвест" должен был сдать первую очередь в третьем квартале 2015 года, однако проект до сих пор не завершен. Летом 2017 года фирма признана банкротом.

"Известно, что данный гражданин 100% попадал под меры поддержки, разработанные правительством региона, о чем ранее был проинформирован. Дополнительных денег на достройку объекта ему платить было не нужно. Самостоятельно за консультациями или жалобами в консультационный центр минстроя он не обращался", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого минстроя.