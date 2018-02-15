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Сильный ураган в Пхенчхане изменил олимпийское расписание14 февраля в 15:15

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"Ветер очень сильный!"

На Пхенчхан обрушился сильнейший ураган. Из Олимпийского парка эвакуируют людей, отменена биатлонная гонка.

"Ветер очень сильный! Друзья, гонку биатлонную у женщин перенесли на завтра в 11.15 мск... мужскую индивидуалку на 14.20 мск. Соперники переволнуются, и завтра наши сенсационно всех победят", - оптимистично заявил комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram.

По данным BBC, из-за непогоды пострадал сотрудник Олимпийского парка. Порывы ветра сносят легкие конструкции и баннеры.


Видео: vk.com/vlentach

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