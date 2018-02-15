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Boeing потерял часть двигателя во время полета над Тихим океаном14 февраля в 17:28

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За 45 минут до посадки.

В Гонолулу совершил аварийную посадку Boeing 777 авиакомпании United Airlines, следовавший из Сан-Франциско на Гавайи. За 45 минут до посадки один из двигателей лайнера лишился обшивки. Поломку заснял на видео один из пассажиров рейса UA1775 Erik Haddad и выложил шокирующее видео в Twitter.

Специалисты авиакомпании выясняют, почему во время полета над Тихим океаном двигатель самолета начал разваливаться на части, передает "Уралинформбюро".


Видео: группа "АВИАЦИЯ| САМОЛЕТ | АВИАКАТАСТРОФЫ | Ан-148 | ВКС" в соцсети "ВКонтакте"


Фото: @erikhaddad / twitter.com

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