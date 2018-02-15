За 45 минут до посадки.

В Гонолулу совершил аварийную посадку Boeing 777 авиакомпании United Airlines, следовавший из Сан-Франциско на Гавайи. За 45 минут до посадки один из двигателей лайнера лишился обшивки. Поломку заснял на видео один из пассажиров рейса UA1775 Erik Haddad и выложил шокирующее видео в Twitter.

Специалисты авиакомпании выясняют, почему во время полета над Тихим океаном двигатель самолета начал разваливаться на части, передает "Уралинформбюро".



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