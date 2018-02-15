Два человека пострадали.

В округе Уосатч (штат Юта, США) исследовательский вертолет пал "жертвой" лося. Экипажу чудом удалось выжить, сообщает телеканал KUTV.

Егери преследовали животное, чтобы снабдить его электронным ошейником с датчиком GPS. Когда на сохатого набросили сеть, чтобы обездвижить его, тот задел рулевой винт и сломал его. Воздушное судно в этот момент находилось в трех метрах от земли, передает "Уралинформбюро".

Вертолет совершил жесткую посадку. Экипаж отделался ушибами и ссадинами, а вот лось погиб.