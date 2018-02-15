Все госпитализированы.

Днем 14 февраля на 294-м километре Серовского тракта вылетел с дороги и протаранил дерево автомобиль Skoda Octavia.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 31-летний водитель не справился с управлением и допустил занос авто. Мужчина и две его пассажирки 28 и 37 лет госпитализированы с травмами.

Установлено, что на машине установлена сильно изношенная зимняя резина. На месте ДТП есть колея глубиной 2,5 сантиметра. Кроме того, на данном участке есть ограничение максимальной скорости 50 километров в час, а также установлен знак "Неровная дорога".