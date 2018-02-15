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В Ханты-Мансийске нашли тело ученика элитной гимназии14 февраля в 19:50

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Начата доследственная проверка.

В Ханты-Мансийске следователи проводят проверку по факту смерти семиклассника из гимназии №1.

Мертвого ребенка, по одной версии, нашли в стенах учебного заведения, по другой - дома. Трагедия случилась еще 12 февраля 2018 года, передает "Уралинформбюро".

"Ученик гимназии №1 покончил с собой", - цитирует "ЮграPRO" уполномоченного по правам ребенка в ХМАО-Югре Татьяну Моховикову.

В гимназии, которая считается элитной, случившееся не комментируют, как и в СУ СКР по ХМАО.

Пока лишь известно, что погибший был из благополучной семьи.

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