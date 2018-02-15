В школе во Флориде юноша открыл стрельбу: погибли 17 человекСегодня в 08:26
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Подозреваемый задержан.
19-летний Николас Круз открыл стрельбу в школе Marjory Stoneman Douglas в штате Флорида (США). Погибли 17 человек, сообщает пресс-служба шерифа округа Броудера Скотта Исраэля в Twitter.
По официальным данным, 12 человек были убиты в здании школы, еще трое - рядом со школой, двое скончались в больнице. Среди погибших - дети и взрослые, передает "Уралинформбюро".
Подозреваемый задержан. Это - бывший ученик школы, которого исключили за нарушение дисциплины.
По некоторым данным, администрация школы ранее рассылала учителям письмо с предупреждением о том, что Круз угрожал другим подросткам, передает РБК со ссылкой на иностранные СМИ. При нападении он использовал AR-15 — американскую полуавтоматическую винтовку под патрон 5,56×45 мм, и несколько обойм.
MORE: Aerial footage above Marjory Stoneman Douglas High School shows students running from grounds of campus after authorities respond to report of shooting in Parkland, Florida https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/D62xmQxo9K— CBS News (@CBSNews) 14 февраля 2018 г.
JUST IN (warning, disturbing video): Cell phone video inside the school as shots were going off at Marjory Stoneman Douglas High https://t.co/wHWo6XjccX pic.twitter.com/3ovf5LhzBs— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 14 февраля 2018 г.
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и показываете опять,дети смотрят и повторяют,не видели бы- подумали,что такого ни где нет и ни кто так не делает... Сейчас опять наверное в России что нибудь случится...тьфутьфутьфу(жалко всех капец)ответить
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