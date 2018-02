Подозреваемый задержан.

19-летний Николас Круз открыл стрельбу в школе Marjory Stoneman Douglas в штате Флорида (США). Погибли 17 человек, сообщает пресс-служба шерифа округа Броудера Скотта Исраэля в Twitter.

По официальным данным, 12 человек были убиты в здании школы, еще трое - рядом со школой, двое скончались в больнице. Среди погибших - дети и взрослые, передает "Уралинформбюро".

Подозреваемый задержан. Это - бывший ученик школы, которого исключили за нарушение дисциплины.

По некоторым данным, администрация школы ранее рассылала учителям письмо с предупреждением о том, что Круз угрожал другим подросткам, передает РБК со ссылкой на иностранные СМИ. При нападении он использовал AR-15 — американскую полуавтоматическую винтовку под патрон 5,56×45 мм, и несколько обойм.

