Трое пострадавших.

14 февраля на 34-м километре трассы Лянтор - Нижнесортымский (Сургутский район) столкнулись КамАЗ и Toyota Hilux.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, виновником аварии стал 52-летний водитель грузовика - при выезде с второстепенной дороги он не уступил иномарке.

Пострадали 23-летний водитель Toyota и его пассажиры 50 и 57 лет.