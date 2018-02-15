Из-за трех коммунальных аварий.

Из-за коммунальных аварий в нескольких микрорайонах Кургана отключили водоснабжение. В частности, в первом микрорайоне Заозерного жилого массива без воды остались два теплопункта и поликлиника, возле которой и произошел прорыв трубы. Во втором микрорайоне – школа №26 и кафе, передает "Уралинформбюро".

В первом микрорайноне Заозерного также нет воды в домах №№20, 13, 14, 15, 16,17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25в, 39. Во втором отключений меньше: дома №№28, 29, 24, 25,23.

Также вечером 13 февраля произошла авария на улице Карла Маркса, 149, говорится в сообщении АО "Водный союз". Из-за этого компания вынуждена была отключить от водоснабжения несколько домов по улицам Карла Маркса, Половинской и Куйбышева, а также детсад и теплопункт.

Еще одна утечка произошла на улице Гагарина, 84. Из-за этой аварии без воды остаются городской аэропорт, а также бизнес отель на улице Гагарина, 41Б, дом №64. Кроме того, "обезвоженными" оказались детский сад в поселке Вороновка (ул. Урожайная, 147) и частный сектор.