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Унесенные ветром: 16 человек травмированы в олимпийском ПхенчханеСегодня в 11:38

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Часть соревнований отложена.

Бушующий в олимпийском Пхенчхане ветер стал причиной травмирования 16 человек. Такое заявление сделал на пресс-конференции представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю, передает "Уралинформбюро".

Из-за урагана был закрыт Олимпийский парк, а часть соревнований перенесена на другие даты.

"Несколько человек пострадали, 16 обратились за врачебной помощью: 13 сотрудников и трое зрителей. Речь идет о небольших ушибах, царапинах, синяках. Их всех уже отпустили по домам", - отметил Сон Пэк Ю.

По его словам, сильный ветер поднялся в 10.00 по местному времени. Спустя четыре часа организаторы оценили последствия разгула стихии: 60 поврежденных палаток, порванные вывески и баннеры, 120 заваленных металлических заграждений.

Стоит отметить, что ураган - не единственная беда Пхенчхана. Еще день назад в регионе было очень морозно, и хотя градусники показывали лишь минус 14, с ветром они ощущались как все 25.

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