После ДТП.

Днем 14 февраля на 49-м километре автодороги Нижний Тагил - Нижняя Салда лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Lancer и Great Wall.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 32-летний водитель Mitsubishi. Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду металла.

Пострадал виновник аварии. Его госпитализировали в состоянии комы с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.