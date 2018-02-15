Труба держалась на проволоке.

15 февраля 2018 года в 6.50 в аварийную службу АО "ГАЗЭКС" поступило сообщение о госпитализации трех жителей дома №97 по улице Первомайской в поселке Кашино. Предварительно им был поставлен диагноз "отравление угарным газом". Причиной инцидента стало грубое нарушение правил эксплуатации газового оборудования собственниками частного дома.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, при обследовании частного дома выяснилось, что оголовок дымохода снаружи обледенел, внутри помещения некачественная гофрированная труба к дымоходу имеет трещины и закручена на проволоку. Вследствие данных нарушений техники безопасности продукты сгорания природного газа поступали в дом, а не выводились в дымоходную трубу. Более того, в помещении был обрезан сигнализатор загазованности.

В связи с данным инцидентом АО "ГАЗЭКС" в очередной раз напоминает потребителям газа Свердловской области о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасности. Жителям частных домов в зимнее время особенно важно следить за тягой в дымоходах, не допускать обмерзания оголовков во избежание отравлений угарным газом.

Категорически запрещено самостоятельно ремонтировать газовые приборы, вмешиваться в устройство каналов дымоудаления, выводить из строя системы безопасности. Для проверки, очистки и ремонта дымоходов и вентиляционных каналов нужно привлекать специализированные организации не реже 3 раз в год.