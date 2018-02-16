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Перед падением на борту Ан-148 началась паника15 февраля в 14:44

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Ситуация вышла из-под контроля.

Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось расшифровать данные речевого самописца разбившегося в Подмосковье Ан-148, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно опубликованным данным, пилоты сразу же заметили расхождения в показателях скорости, но понять, почему это происходит не смогли. Решили отключить автопилот и взяли управление самолетом на себя. После этого Ан-148 начал снижаться. Перед падением случилась паника, и пилоты уже не контролировали ситуацию.

Тем самым, записи с речевого самописца подтверждают версию МАК, выдвинутую ранее после расшифровки другого "черного ящика".

Специалисты комитета пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной крушения лайнера стало обледенение трех приемников полного давления (ППД) ), обогрев которых был выключен. Из-за этого на борту произошла "особая ситуация", в ходе которой на индикаторах пилотов стали появляться расхождения в показаниях скорости. Произошло это примерно через 2,5 минуты после отрыва от земли на высоте примерно 1300 метров и приборной скорости 465-470 километров в час. Спустя еще 25 секунд разница в скоростях на приборах пилотов достигла 30 километров час, и для экипажа прозвучала разовая команда "Сравни".

Примерно через 50 секунд, на высоте уже около 2000 метров, данная команда прозвучала еще раз. После этого экипаж принял решение отключить автопилот и взял управление полетом в свои руки. 50 секунд после этого Ан-148 находился на высоте примерно 1700-1900 метров с изменениями вертикальной перегрузки в пределах от 1,5 до 0,5 градусов.

Затем начал интенсивно снижаться с углами тангажа на пикирование 30-35 градусов и вертикальной перегрузкой до 0 градусов.

В момент столкновения с землей, которое произошло в 11.27, угол тангажа на пикирование был около 30 градусов, а за 4-5 секунд до этого самолет накренился вправо на 25 градусов.

Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший из Внуково в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля. Погиб 71 человек, в том числе трое детей и двое иностранцев.

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