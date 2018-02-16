Труп обнаружили прохожие.

Утром 15 февраля в Чебаркуле на улице Лесной нашли труп мужчины. По предварительным данным, он замерз насмерть.

Тело погибшего в сугробе обнаружили прохожие, пишет газета "Южноуралец". По предварительным данным, накануне он выпивал в компании знакомых в соседнем доме. Через некоторое время он вышел на улицу и пропал. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Получить оперативный комментарий в следственном комитете "Уралинформбюро" не удалось.