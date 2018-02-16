Летевший в Москву

В аэропорту Перми совершил экстренную посадку борт, выполнявший перелет по маршруту Новосибирск - Москва авиакомпании "Победа". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе перевозчика. Инцидент произошел 14 февраля.

"Самолет совершил вынужденную посадку из-за резкого ухудшения самочувствия бортпроводника, которому потребовалась госпитализация и срочное оперативное вмешательство", – рассказала пресс-секретарь компании Елена Селиванова.

На борту находился 181 пассажир. Для обеспечения безопасности полетов на каждого бортпроводника не может приходиться более 50 пассажиров, поэтому с рейса пришлось снять 31 человека. Все они получат полный возврат денег за билеты. 27 пассажиров из снятых с рейса были доставлены в Москву в тот же день рейсами других авиакомпаний. Еще четверо захотели остаться в Перми, чтобы на следующий день добраться в Москву рейсом "Победы".

В Перми всем клиентам авиаперевозчика предоставили питание, напитки и проживание в гостинице.