В Перми из-за заболевшей стюардессы экстренно сел самолет15 февраля в 18:13
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Летевший в Москву
В аэропорту Перми совершил экстренную посадку борт, выполнявший перелет по маршруту Новосибирск - Москва авиакомпании "Победа". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе перевозчика. Инцидент произошел 14 февраля.
"Самолет совершил вынужденную посадку из-за резкого ухудшения самочувствия бортпроводника, которому потребовалась госпитализация и срочное оперативное вмешательство", – рассказала пресс-секретарь компании Елена Селиванова.
На борту находился 181 пассажир. Для обеспечения безопасности полетов на каждого бортпроводника не может приходиться более 50 пассажиров, поэтому с рейса пришлось снять 31 человека. Все они получат полный возврат денег за билеты. 27 пассажиров из снятых с рейса были доставлены в Москву в тот же день рейсами других авиакомпаний. Еще четверо захотели остаться в Перми, чтобы на следующий день добраться в Москву рейсом "Победы".
В Перми всем клиентам авиаперевозчика предоставили питание, напитки и проживание в гостинице.
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