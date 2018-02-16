Машины тонут.

Масштабный потоп случился вечером 15 февраля на улице Бебеля в Екатеринбурге. Фотографии образовавшегося моря очевидцы выкладывают в соцсеть. На снимках видно, что под воду ушел 200-метровый участок автодороги у дома №114. Автомобилисты предпочитают двигаться по придомовой территории, но затоплена и она. Те же, кто поехал по дороге, встали.



Фото: Алена Костюшкина/vk.com

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", произошел прорыв трубы диаметром 400 миллиметров. Воду уже перекрыли. С 17.30 на месте работают специалисты, которые убирают последствия потопа.

Раскопочные и аварийно-восстановительные работы начнутся завтра, так как необходимо согласовать их с другими коммунальными службами. Холодной воды сейчас нет в двух домах.