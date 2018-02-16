В числе пострадавших - двое детей.

Три человека пострадали в результате обрушения потолка в бараке, расположенном в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. ЧП случилось около 21.00 по адресу переулок Суворовский, 16а. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, травмы получили владелец квартиры и двое его внуков – 2 и 9 лет. Дети госпитализированы.

"Накануне в этом доме начался ремонт кровли, на этот период она была демонтирована. По предварительным данным, из-за складирования на перекрытии шифера и произошло обрушение", - пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Жильцов дома эвакуировали. Они находятся в пункте временного размещения, организованного на базе школы №117.

Прокуратура проверит, были ли соблюдены сроки проведения ремонта, и даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома управляющей организацией - "УЖК ЖКО – Екатеринбург".

Собственную проверку также проводит следственное управление СКР по региону.