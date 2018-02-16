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Пенсионерка ошпарила ноги из-за порыва теплотрассы в ЕкатеринбургеСегодня в 09:07

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На улице Технической.

15 февраля в Екатеринбурге у дома №32 по улице Технической прорвало теплотрассу. По предварительным данным, пострадала 77-летняя пенсионерка - женщина ошпарила ноги. Ее госпитализировали.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сейчас надзорное ведомство Железнодорожного района проверяет эту информацию. "Будут запрошены документы о состоянии здоровья пожилой женщины для установления степени тяжести причиненного вреда ее здоровью, а также оценены действия коммунальных служб. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

По сведениям прокуратуры, на месте аварии работает бригада АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ЕТК). Для устранения утечки были отключены от теплоснабжения три жилых дома, детский сад и офисное здание.

В ЕТК заявили, что сети, на которых сейчас работает бригада компании по договоренности с районной администрацией, - бесхозные. Теплоэнергетикам потребовалось время, чтобы получить доступ к поврежденной трубе.

"Порыв произошел на трубе, расположенной в теплокамере, которая была полностью заполнена водой. Наши специалисты откачали воду, но подобраться к самой камере еще не смогли - температура в ней под 90 градусов. Чтобы снизить температуру воздуха в камере, проводится вентилирование. Планируем, что через пару часов наши специалисты уже спустятся в камеру и займутся устранением аварии", - добавили в компании.

До устранения аварии, по сведениям ЕТК, ограничено теплоснабжение офисного здания на Технической, 32 и жилого дома №8 по улице Надеждинской.

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