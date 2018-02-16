И убежал.

В ночь на 15 февраля в поселке Санкино на улице Уральской "Нива" вылетела с дороги и протаранила опору ЛЭП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, за рулем находился 22-летний молодой человек. Он был пьян и неправильно выбрал скорость.

Его 36-летний пассажир, который на момент аварии находился на заднем сидении авто, скончался в карете скорой помощи. Второй пассажир травм не получил.

Виновник скрылся с места аварии. Вскоре его задержали полицейские.