Югорчанин погиб в ДТП с КамАЗомСегодня в 10:08
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Еще 4 человека пострадали.
15 февраля на 198-м километре автодороги "Югра" в Октябрьском районе лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и КамАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, на встречную полосу при обгоне выехал 62-летний водитель легковушки. Он скончался по пути в больницу.
Травы получили четверо пассажиров Chevrolet Niva - мужчины 40, 42, 45 и 60 лет.
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