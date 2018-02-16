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Югорчанин погиб в ДТП с КамАЗомСегодня в 10:08

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Еще 4 человека пострадали.

15 февраля на 198-м километре автодороги "Югра" в Октябрьском районе лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, на встречную полосу при обгоне выехал 62-летний водитель легковушки. Он скончался по пути в больницу.

Травы получили четверо пассажиров Chevrolet Niva - мужчины 40, 42, 45 и 60 лет.

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