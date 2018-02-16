У него случился сердечный приступ.

Вечером 15 февраля в Магнитогорске скоропостижно скончался водитель маршрутки. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

"На Советской, 1. Водителю маршрутки плохо с сердцем стало. На картонке лежал, видимо умер", "Водитель маршрутки двигался в сторону Зеленого рынка, внезапно резко ухудшилось здоровье, он остановился на остановке, вышел из авто и умер. Следом ехала маршрутка, в которой находились пассажиры (мед сестры). Пассажиры выбежали из авто, оказали первую мед помощь, но спасти водителя не удалось", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В пресс-службе городского УМВД не смогли прокомментировать инцидент "Уралинформбюро": "Там же не было ДТП? У нас по сводке не проходил такой случай".