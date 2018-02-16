Она покончила с собой.

Вечером 15 февраля в Асбесте свела счеты с жизнью одиннадцатиклассница. Ее тело нашли наутро на веранде одного из детсадов. По данным Telegram-канала "ОйВсе", девушку могли толкнуть на такой шаг результаты пробного ЕГЭ. Другая версия - школьница не выдержала издевательств одноклассников.

На странице школьницы в соцсети "ВКонтакте" размещено много постов о невезении. Судя по всему, девушка долгое время находилась в подавленном состоянии и чувствовала себя лишней. В своем статусе она написала: "Я обречена блуждать по ужасному лабиринту изгибов и поворотов. Это конец, выхода нет" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В следственном комитете и полиции не комментируют случившееся "Уралинформбюро".