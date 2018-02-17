×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Дагестане собаки загрызли ребенка16 февраля в 14:25

  • Текст

Это - второй подобный инцидент.

В пригороде Махачкалы псы насмерть загрызли четырехлетнего мальчика. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на МВД Дагестана.

15 февраля родители заявили о пропаже ребенка. Полицейские нашли мальчика мертвым. На его теле были многочисленные следы от укусов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Стоит отметить, год назад аналогичный инцидент произошел в самой Махачкале. 19 февраля 2017 года девятилетнюю девочку разорвала стая бродячих собак. После этого горожане стали устраивать облавы на бездомных животных.

В Свердловской области в феврале 2017 года собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Владельцев собак приговорили к ограничению свободы и штрафу, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сатка проголосует втемную

Сатка проголосует втемную

Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство

Заемщиков с наследниками.

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Козицыну не дали поставить 38-этажный "крест"

Без консультаций с мэрией Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×