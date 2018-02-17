Это - второй подобный инцидент.

В пригороде Махачкалы псы насмерть загрызли четырехлетнего мальчика. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на МВД Дагестана.

15 февраля родители заявили о пропаже ребенка. Полицейские нашли мальчика мертвым. На его теле были многочисленные следы от укусов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Стоит отметить, год назад аналогичный инцидент произошел в самой Махачкале. 19 февраля 2017 года девятилетнюю девочку разорвала стая бродячих собак. После этого горожане стали устраивать облавы на бездомных животных.

В Свердловской области в феврале 2017 года собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Владельцев собак приговорили к ограничению свободы и штрафу, передает "Уралинформбюро".