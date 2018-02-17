На уроке.

Ученица 9 класса омской школы №16 ранила 10-классника из пневматического ружья. Инцидент произошел на уроке по основам безопасности жизнедеятельности, передает "Уралинформбюро".

"При перезарядке пневматического ружья произошел непроизвольный выстрел, в результате незначительные травмы кисти получил учащийся 2001 года рождения", - цитирует ТАСС начальника пресс-службы управления МВД по Омской области Алексея Командыкова.

Несчастный случай произошел во время подготовки к окружным соревнованиям по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Девочка готовила оружие к выстрелу: в момент защелкивания затвора произошел хлопок. В это же время ученик 10-го класса указывал рукой в сторону мишени. После хлопка он увидел на руке кровь, хотя боли не почувствовал. Педагог вывел всех школьников из спортзала, в котором проходило занятие, а затем отвел подростка в медкабинет.

Отмечается, что преподаватель провел с учениками инструктаж по технике безопасности перед тренировкой. Родители пострадавшего школьника не имеют претензий к девушке, а также администрации учебного заведения и педагогу.