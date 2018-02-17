В Ханты-Мансийске.

16 февраля 2018 года самолет авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом 295 Москва – Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

"Одному из пассажиров стало плохо. После того, как его состояние нормализовалось, судно полетело дальше", - уточнили "Уралинформбюро" в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

15 февраля произошло еще одно ЧП в воздухе. По данным СМИ, 28-летняя пассажирка самолета, летевшего из Сургута в Москву, почувствовала себя плохо. Экипаж принял решение об экстренной посадке на запасной аэродром Кирова. Спасти девушку медикам не удалось. Спустя час лайнер вылетел в столичный аэропорт "Внуково".

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